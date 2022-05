Samsung Galaxy A32 riceve finalmente Android 12: tutte le novità

Mentre il team della One UI di Samsung è impegnato nel rilascio delle patch di sicurezza di maggio – le correzioni sono sbarcate sulla serie Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S22 series e su Samsung Galaxy Tab S8 Ultra -, il medio gamma Samsung Galaxy A32 5G sta finalmente ricevendo l’atteso aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.1.

In base ai dati raccolti in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo l’update a partire dagli USA con gli operatori telefonici Sprint e T-Mobile.

Samsung Galaxy A32 5G riceve Android 12 con la One UI 4.1

Il firmware A326USQU7BVD1 introduce l’ultima versione del sistema operativo di Google, le patch di sicurezza di aprile e anche la One UI 4.1 con tutte le novità che ormai abbiamo imparato a conoscere, come il nuovo design della UI, i nuovi widget, un nuovo sistema di permessi per il controllo della privacy e ovviamente l’aggiornamento (grafico e di funzioni) delle applicazioni proprietarie di Samsung.

Con tutta probabilità l’aggiornamento sarà disponibile nel nostro Paese già a partire dalle prossime settimane: potete controllare se è arrivato sul vostro device tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Samsung Galaxy A32 5G è un ottimo smartphone di fascia media ed è disponibile in sconto su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Ricordiamo che si tratta di un device munito di un display IPS da 6.5 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 720 con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, supporto alla microSD, fotocamera quadrupla con sensore principale da 48 MP e una mega batteria da 5000 mAh.

