Samsung Galaxy A25 in super offerta: su Amazon c'è lo sconto del 42%

Economico, ma con tutto ciò che ti serve per vincere ogni sfida. Il Samsung Galaxy A25 è un eccellente smartphone Android entry-level e oggi può essere tuo ad un prezzo super competitivo: lo paghi appena 182€, grazie ad un esagerato sconto del 42%. Parole d’ordine: affidabilità e stile.

Il Galaxy A25 conquista il nostro cuore con un’adorabile scocca azzurro ghiaccio zigrinata. Il display è un ottimo Super AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione FHD+: restituisce immagini nitide con colori dettagliati, facendo un ottimo lavoro anche con l’intrattenimento, ad esempio per guardare Netflix o giocare ai tuoi videogiochi mobile preferiti.

Alimentato dal processore Exynos 1280, supportato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, garantisce un’esperienza d’uso fluida per la maggior parte delle applicazioni quotidiane.

La fotocamera principale da 50MP, insieme a un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP, permette di scattare foto dettagliate e vivaci. La fotocamera frontale da 13MP è ideale per selfie nitidi. La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia fino a due giorni con un uso leggero e supporta la ricarica rapida a 25W, sebbene il caricabatterie compatibile debba essere acquistato separatamente.

Il Galaxy A25 5G è dotato di dual speaker per un audio migliore e offre un’esperienza software aggiornata con OneUI 6.0 basato su Android 14, garantendo aggiornamenti di sicurezza per cinque anni. Un rapporto qualità prestazioni decisamente impressionante: non perdere lo sconto del 42% e acquistalo subito!