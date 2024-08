Samsung Galaxy A25 5G: sconto EPICO del 39% su Amazon

Il Samsung Galaxy A25 5G è il compagno perfetto per chi desidera prestazioni di alto livello a un prezzo imbattibile. Oggi, grazie al mega sconto del 39% su Amazon, è l’occasione ideale per portarsi a casa uno smartphone che offre tutto ciò che serve per un’esperienza d’uso di qualità, senza compromessi. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 193,32 euro, anziché 319,00 euro.

Samsung Galaxy A25 5G: un affare da non perdere a questo prezzo

Il Galaxy A25 5G si distingue subito per il suo display Super AMOLED da 6,5 pollici. Con una luminosità fino a 1000 nit, ogni immagine e video prende vita, anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia Vision Booster assicura una visibilità ottimale anche all’aperto, mentre la funzione Protezione Occhi riduce l’emissione di luce blu, proteggendo la vista durante le lunghe sessioni di utilizzo.

La tripla fotocamera posteriore è un vero capolavoro di ingegneria. La fotocamera principale da 50MP permette di scattare foto di altissima qualità, catturando ogni dettaglio con una nitidezza impressionante. I video, grazie alla frequenza di campionamento di 500 Hz, risultano fluidi e cinematografici, mentre la fotocamera anteriore da 13MP è perfetta per selfie sempre impeccabili.

Sotto la scocca, il Galaxy A25 5G nasconde un processore Exynos 1280 potente e affidabile, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD. Questo significa che avrai tutto lo spazio che desideri per app, foto e video, e con la velocità del 5G potrai navigare, scaricare e condividere contenuti in un attimo.

Non manca una batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia eccezionale. E quando è il momento di ricaricare, la funzione di Ricarica Ultra-Rapida ti permetterà di tornare operativo in pochissimo tempo.

Infine, il design minimalista ed elegante del Galaxy A25 5G, con il suo layout della fotocamera discreto e una finitura sfumata, lo rende un dispositivo raffinato e moderno, perfetto per chi cerca stile e funzionalità in un unico prodotto. Approfittare di questa offerta è un’opportunità da non perdere al prezzo speciale di soli 193,32 euro.