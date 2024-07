Samsung Galaxy A25 5G in PROMOZIONE al 43% è un SOGNO

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere uno dei migliori smartphone a un prezzo assolutamente vantaggioso. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A25 5G che ora puoi acquistare su Amazon a soli 181,74 euro, invece che 319 euro.

Si tratta di un’offerta davvero spettacolare. Con lo sconto del 43% il prezzo crolla drasticamente e risparmi la bellezza di oltre 137 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 36,35 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy A25 5G: qualità e convenienza

Il rapporto qualità convenienza in questo momento è veramente eccezionale. Con Samsung Galaxy A25 5G non sbagli di sicuro. Se ti piace la fotografia potrai divertirti con la tripla fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico e autofocus.

Se ti piace ammazzare il tempo con qualche gioco potrai goderti ottime performance grazie a un processore Octa-core unito a 6 GB di RAM. È dotato poi di un’archiviazione da 128 GB che potrai espandere con una scheda microSD fino a 1 TB. Possiede una batteria da 5000 mAh che si ricarica velocemente e un display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici.

Ci sarebbero tante altre caratteristiche da mettere in evidenza ma il tempo scorre e a questo prezzo non durerà a lungo. Quindi fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A25 5G soli 181,74 euro, invece che 319 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.