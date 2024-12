Samsung Galaxy A25 5G da 128GB è sia economico che performante

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione che ti permette di avere uno smartphone super economico che però garantisce anche ottime prestazioni. Sto parlando del fantastico Samsung Galaxy A25 5G in questa versione da 128 GB che puoi avere su eBay a soli 189 euro circa, anziché 249,90 euro.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sul sito ufficiale di Samsung, anche se su eBay non viene segnalato. In questo momento dunque sul prezzo originale c’è uno sconto che ti fa risparmiare più di 60 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 66,33 euro al mese per 5 mesi senza interessi, con Klarna.

Samsung Galaxy A25 5G è una forza e costa poco

Il rapporto qualità prezzo di Samsung Galaxy A25 5G in questo momento è davvero incredibile, difficilmente potrai trovare uno smartphone migliore. Nonostante abbia un bassissimo costo si presenta con delle ottime caratteristiche. Monta il processore Exynos 1280 supportato da ben 6 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Gode di un bellissimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ 1080 x 2340p e una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. Tutto questo per un peso di appena 197 grammi. Ha poi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, autofocus, zoom digitale fino a 10x e fotocamera frontale da 13 MP. Potrai usare due Sim contemporaneamente e avvalerti della tecnologia 5G per navigare su Internet velocemente.

Non ci sono dubbi, oggi questo è lo smartphone migliore che vuoi avere a questo prezzo. Dunque non perdere tempo o rischi di perdere l’occasione. Fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A25 5G a soli 189 euro circa, anziché 249,90 euro. Potrai riceverlo comodamente a casa tua senza pagare la spedizione con consegna garantita entro Natale.