Samsung Galaxy A24: nuove indiscrezioni ad un passo dall'ufficialità

Dopo tante settimane di anticipazioni e rumors, Samsung ha finalmente ufficializzato i suoi nuovi dispositivi di fascia media: Galaxy A34 e Galaxy A54. Tuttavia, questi non saranno gli ultimi smartphone della gamma A che verranno lanciati quest’anno, vista una recente fuga di informazioni che coinvolge Galaxy A24.

Come suggerisce il nome, Samsung Galaxy A24 sarà ancora più economico del Galaxy A34. Sono state anche diffuse nuove immagini promozionali assieme ad una lista di specifiche tecniche, pronte per essere analizzate nel dettaglio.

Cosa c’è da sapere su Samsung Galaxy A24

Secondo quanto trapelato online, il telefono monta uno schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici, con una frequenza di aggiornamento da 90 Hz ed un aspect ratio di 19,5:9. La luminosità massima dichiarata è di 1000 nits: dato che, ovviamente, non fa gridare al miracolo trattandosi di uno smartphone Samsung di fascia medio-bassa.

Galaxy A24 è alimentato dal processore MediaTek Helio G99, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria (espandibile). Sul retro è presente un sistema a tripla fotocamera: sensore principale da 50 MP con OIS ed apertura f/1.8, lente ultrawide da 5 MP e fotocamera macro da 2 MP. I selfie sono affidati ad un obiettivo da 13 MP.

Samsung Galaxy A24 si distingue per dimensioni di 162,1 x 77,6 x 8,3 mm ed un peso di 195 g. Non mancano il jack per le cuffie da 3,5 mm ed un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 25W. Il terminale potrà essere acquistato nei colori nero, argento, verde menta e rosso bordeaux.

Ad un prezzo più contenuto rispetto a quello dei fratelli maggiori, potrebbe davvero fare la differenza in questa fascia di mercato (attendendo poi di valutarne anche le performance sul campo). Intanto, ti ricordiamo che l’attuale Samsung Galaxy A23 è su Amazon ad un prezzo promozionale di 228 euro con il 35% di sconto.

