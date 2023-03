Samsung Galaxy A34 e A54 ufficiali: schermo ottimo a un prezzo competitivo

A solamente due giorni dal leak dei video unboxing di Samsung Galaxy A54 5G e A34 5G, i due smartphone di fascia media della società sudcoreana approdano ufficialmente sul mercato. Samsung proprio nella mattinata odierna ha infatti svelato i due dispositivi al pubblico, mostrando così il futuro della gamma mid-range proposta a livello globale. Vediamo le specifiche tecniche e i prezzi dei due dispositivi mobili di ultima generazione.

Alla scoperta di Samsung Galaxy A34 5G

Il modello Galaxy A34 è il meno potente, ma anche quello con il display più grande tra i due: il Super AMOLED in dotazione arriva infatti a 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione 1080p e refresh rate massimo di 120Hz, con supporto alla tecnologia Vision Booster. Il comparto fotocamera è invece caratterizzato da un sensore principale da 48 megapixel, seguito da due lenti da 8 MP e 5 MP rispettivamente per l’ultra-grandangolare e le macro; anteriormente, dunque, si posiziona un sensore singolo da 13 MP.

Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Dimensity 1080 octa-core con due Cortex-A78 capaci di arrivare a 2,6 GHz, accompagnato dalla GPU Mali-G68. Lato memoria figurano 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione. La batteria, infine, è da 5.000 mAh con ricarica a 25W.

Com’è il Galaxy A54 5G?

Come anticipato, Samsung Galaxy A54 5G è il dispositivo mobile più compatto dei due con un display da 6,4 pollici, ma dalle specifiche identiche: Full HD+, Super AMOLED, con frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz e Vision Booster. Cambia leggermente il peso, superiore di appena 3 grammi. Sotto la scocca la batteria resta sempre da 5.000 mAh a 25W, e non variano nemmeno i tagli di memoria. Il cuore pulsante, però, è il SoC Exynos 1380 proprietario prodotto su nodo a 5 nanometri, lanciato giusto lo scorso febbraio sul mercato.

In comune con il Galaxy A34 5G c’è anche la protezione IP67 da polvere e acqua, mentre lato fotocamera si fa sentire l’importante upgrade: se anteriormente si passa a ben 32 megapixel, posteriormente figurano una lente main da 50 MP, una ultra-grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP.

Prezzi, disponibilità e altri bonus

Prima di vedere i prezzi europei, facciamo presente che i Samsung Galaxy A54 5G (già disponibile in preordine su Amazon) e A34 5G permettono di accedere a 100 GB di spazio di archiviazione nel cloud OneDrive con una prova di sei mesi di Microsoft 365 Basic.

Dunque, il Samsung Galaxy A34 è disponibile nelle tonalità lime, grafite, viola e argento a partire da 390 euro per il modello da 6/128 GB, passando dunque a 460 euro per quello da 8/256 GB. Samsung Galaxy A54 è disponibile invece in lime, grafite, viola e bianco, con il cartellino fissato a 490 euro per il modello da 6/128GB, oppure a 550 euro per la variante da 8/256GB. I telefoni arriveranno nei mercati in Europa e in Asia a partire da questo mese.

