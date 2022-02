Samsung Galaxy A23 4G: nuovo smartphone economico in uscita

Dopo il successo della serie Samsung Galaxy S22, il colosso sudcoreano sta ora rivolgendo la sua attenzione ad altri smartphone medi e base di gamma: tra questi, individuiamo il Galaxy A23 4G, che sarebbe ormai prossimo al lancio.

Samsung Galaxy A23 4G: manca davvero poco all'ufficialità

Il telefono, oltre ad essere stato avvistato sul sito web di certificazione Bluetooth SIG, è apparso anche in una pagina di supporto dedicata sul portale ufficiale di Samsung per il mercato russo, come mostra lo screenshot che riportiamo di seguito:

Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento circa la scheda tecnica, lo smartphone sarebbe dotato di connettività Bluetooth 5.0.

Focalizzandoci invece sul sito ufficiale di Samsung, in cui il dispositivo compare con il numero di modello SM-A235F, dovrebbe esserci a bordo uno slot per schede dual-SIM. L'equipaggiamento interno prevede anche il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G. A supporto agirebbero poi 4 GB di RAM ma non si esclude l'arrivo sul mercato di una versione con 6 GB di memoria RAM.

Nella zona frontale del telefono Samsung troverebbe spazio un display LCD IPS da 6,6 pollici, con una tacca a goccia per ospitare la fotocamera selfie. Posteriormente sarebbe invece collocato un modulo fotografico a 4 sensori, di cui il principale avrebbe una risoluzione di 50 MP. Presenti anche il lettore di impronte digitali sul lato, il jack per cuffie da 3,5 mm ed una porta USB di tipo C.

Per quanto riguarda il software, Samsung Galaxy A23 4G verrebbe animato dal sistema operativo Android 12, fin da subito operativo con personalizzazione grafica della One UI 4.