Samsung Galaxy A23 5G: su eBay prezzo MAI VISTO al di sotto dei 215€

Siete alla ricerca di uno smartphone potente e performante che abbia una spesa al di sotto dei 300 euro? Oggi, grazie alla promozione di eBay, potreste portarvi a casa il meraviglioso Samsung Galaxy A23 5G a soli 213,90 euro invece di 349 euro. Lo sconto del 39% vi permetterà di risparmiare ben più di 130 euro e acquistare uno smartphone di altissimo livello a un prezzo mai visto prima.

Samsung Galaxy A23 5G: uno smartphone inaspettatamente potente

Il Samsung Galaxy A23 5G presenta un bellissimo display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici che rende i contenuti nitidi e ben definiti. Il design, comunque, è molto curato tanto che le fotocamere sono ottimamente integrate con il retro del dispositivo. Queste, per l’esattezza quattro, sono composte da una fotocamera principale da 50 MP, poi per una visione ancora più completa sul mondo potrete espandere l’angolo di visione con la fotocamera ultragrandangolare e ancora personalizzare gli scatti con la fotocamera di profondità oppure godervi ogni dettaglio grazie alla fotocamera macro.

Di alto livello la batteria da 5000 mAh che permette di accompagnarvi per tutta la giornata e oltre. Concludiamo con il cuore pulsante composto da un processore Octa-core, 4GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB. Solo per oggi, quindi, il meraviglioso Samsung Galaxy A23 5G può essere vostro a soli 213,90 euro invece di 349 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono garantite dall’affidabile venditore che presenta il 99,6% di feedback positivi su quasi 30mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.