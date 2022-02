Samsung Galaxy A23 5G sta arrivando: pronti? Ve lo mostriamo

Samsung Galaxy A23 5G, prossimo smartphone a basso costo dell'azienda sudcoreana, potrebbe essere svelato prima del previsto, in base alle indiscrezioni trapelate in rete.

Samsung Galaxy A23 5G è vicinissimo all'esordio ufficiale

Grazie al solito @OnLeaks, i render dello smartphone basati su CAD sono emersi svelando un design posteriore alquanto “familiare”. Nella zona frontale troviamo uno schermo LCD da 6,55 pollici con notch a V dove trova spazio la fotocamera selfie. Presente anche un jack audio da 3,5 mm ed un sensore di impronte digitali montato lungo il profilo laterale.

Di seguito, l'elenco completo delle possibili specifiche tecniche relative al Samsung Galaxy A23 5G:

Schermo LCD Infinity-V da 6,55 pollici

Processore Octa Core MediaTek Dimensity 700 7nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2

4 GB di RAM LPDDR4x, 64 GB / 128 GB (UFS 2.1), memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Doppia SIM

Android 11 con OneUI 3.1

Fotocamera posteriore da 50 MP, OIS, flash LED, fotocamera ultra grandangolare da 5 MP, sensore di profondità da 2 MP e fotocamera macro da 2 MP

Fotocamera frontale da 8 MP

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm

Samsung Pay

Dimensioni: 167,2 x 76,4 x 9 mm

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

Batteria da 5000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 15 W

In linea del tutto teorica, sarebbe lecito aspettarsi la presentazione del Samsung Galaxy A23 5G nel mese di marzo, in compagnia del suo corrispettivo in 4G.