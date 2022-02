Samsung Galaxy M23 5G: manca davvero poco all'annuncio ufficiale

Samsung Galaxy M23 5G, uno dei prossimi smartphone 5G a basso prezzo che l'azienda sudcoreana intende presentare ai consumatori, è comparso online per la prima volta.

Samsung Galaxy M32 5G: cosa sappiamo al momento

Il telefono, indicato con il numero di modello SM-M236B_DS, è apparso nei database Bluetooth ed FCC. Seguendo le informazioni riportate nei documenti di certificazione, lo smartphone si chiamerà Galaxy M23 5G. L'azienda potrebbe anche lanciare una variante LTE del dispositivo.

Ulteriori numeri di modello dello smartphone includono SM-M236Q_DS ed SM-E236B_DS. Quest'ultimo sta ad indicare che Samsung potrebbe lanciare il terminale con il nome di Galaxy F23 5G in alcuni mercati o tramite rivenditori selezionati in l'India. Il numero di modello suggerisce poi che il telefono sarà dotato di uno slot per schede dual-SIM.

Per ora non si hanno certezze circa la scheda tecnica ma, in base ai rumor, sarebbe lecito aspettarsi un display Super AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento, una configurazione a quattro fotocamere, un chipset 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C ed un lettore di impronte digitali. Infine, sul Samsung Galaxy M23 5G non dovrebbe mancare una batteria da 5.000 mAh (o superiore) con ricarica rapida.