Samsung Galaxy A23 5G è sempre più vicino: ottima scheda tecnica

Samsung Galaxy A23 5G, dispositivo di prossima uscita dell’azienda sudcoreana, è di nuovo al centro di curiose indiscrezioni. Abbiamo finalmente la possibilità di scoprire qualcosa in più circa le specifiche tecniche del telefono.

Negli ultimi giorni lo smartphone Samsung è stato individuato nel database di Geekbench, sciogliendo ogni riserva circa il processore, la GPU, la versione del sistema operativo, il quantitativo di RAM ed altro ancora.

Samsung Galaxy A23 5G: cosa sappiamo al momento

Il Galaxy A23 5G, con il numero di modello “SM-A236U”, è ora incluso nell’elenco di Geekbench. Lo smartphone Samsung avrà a bordo un processore octa-core, con sei core da 1,8 GHz e due core da 2,21 GHz. Il chipset sarà abbinato alla GPU Adreno 619. Sulla base di questi dettagli ci aspettiamo la presenza del SoC Snapdragon 695, che supporta la connettività 5G.

L’elenco suggerisce una dotazione pari a 4 GB di RAM. Tuttavia, possiamo ipotizzare maggiori quantitativi a seconda del modello considerato. Samsung Galaxy A23 5G verrà animato dal sistema operativo Android 12, su cui probabilmente agirà la personalizzazione grafica della OneUI 4.1. In base al numero di modello, quella appena descritta potrebbe essere la variante destinata al mercato statunitense.

Nessun altro particolare è stato confermato per adesso, ma non si esclude di trovare sotto il cofano una batteria da 5000 mAh (divenuta ormai uno standard per gli ultimi prodotti di fascia medio-bassa). In attesa del nuovo modello, sarai felice di sapere che l’attuale Samsung Galaxy A22 5G è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di appena 162 euro, grazie ad uno sconto pazzesco del 35%.

