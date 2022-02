Samsung Galaxy A53 5G è lo smartphone midrange più atteso dagli utenti

Samsung Galaxy A53 5G, stando alle ultime informazioni condivise in rete, sarebbe ormai ad un passo dalla presentazione ufficiale. In virtù del successo che ha caratterizzato il modello precedente, vale a dire Galaxy A52, è normale che nei confronti dello smartphone Samsung di prossima uscita si siano con il tempo create notevoli aspettative.

Samsung Galaxy A53 5G: cosa sappiamo al momento

Un telefono equilibrato ed affidabile: questo è ciò che vorrebbero i consumatori dal nuovo Samsung Galaxy A53 5G. I rumor pubblicati online fanno ben sperare da questo punto di vista anche se, ovviamente, bisognerà attendere che l'azienda ufficializzi il dispositivo prima di fare valutazioni sensate.

Tuttavia, parlando appunto delle potenziali specifiche tecniche, nella zona frontale del device l'azienda dovrebbe implementare un display in tecnologia Super AMOLED con diagonale di 6,64 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza d'aggiornamento adattiva che raggiungerebbe un valore massimo di 120Hz.

In alto troverebbe poi spazio una fotocamera selfie con risoluzione di 12 MP. Invece, passando alla zona posteriore, sarebbe disponibile il modulo con 4 fotocamere e flash LED: il sensore principale da 64 MP verrebbe accompagnato da altre tre fotocamere con rispettive risoluzioni di 12 MP, 5 MP e 2 MP.

Venendo ora alle configurazioni di memoria interna, Samsung Galaxy A53 5G dovrebbe arrivare sul mercato con quantitativi di storage da 128 GB o 256 GB, espandibili tramite microSD fino ad 1 TB. A supporto agirebbero 8 GB di memoria RAM per entrambe le versioni. Non dovrebbe poi mancare un modulo della batteria da 4.860 mAh in grado di supportare il processo di ricarica rapida a 25 W.

Il form factor dello smartphone prevede poi dimensioni di 159,5 x 74,7 x 8,1 mm con un peso di circa 190 grammi. Due probabili colorazioni fra cui scegliere: bianco e blu. Per terminare, non si esclude che il telefono arrivi in specifici mercati solo in versione LTE (ovviamente, non dovrebbe essere il nostro caso). Stesse distinzioni per quanto riguarda il processore: a seconda del target d'utenza, Samsung Galaxy A53 5G potrebbe implementare un chip Snapdragon oppure Exynos (si suppone il 1200).