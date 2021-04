Il Samsung Galaxy A22 è prossimo al debutto, si sa; il suo nome circola sul web da alcuni mesi ormai. Questo telefono dovrebbe essere disponibile nelle varianti 5G e LTE. La versione con modem per le reti di quinta generazione dovrebbe essere lo smartphone 5G dell’OEM sudcoreano più economico del costruttore quando verrà rilasciato al pubblico. Adesso, poco prima dell’annuncio ufficiale da parte della compagnia, una nota pubblicazione ha collaborato con il designer Technizo per realizzare i rendering del terminale in questione in base alle fughe di notizie ottenute finora.

Samsung Galaxy A22 5G: ecco dei concept render

LetsGoDigital ha collaborato con il graphic designer Technizo Concept per dare vita ai rumors e alle speculazioni sul Galaxy A22 5G. La pubblicazione e il designer hanno immaginato questo imminente dispositivo Samsung sulla base dei leaks e sull’estetica dei dispositivi della serie Galaxy A di attuale generazione.

A prima vista, questi rendering concept sembrano identici a quelli del Galaxy A32 5G. Il motivo è molto semplice: questi rendering sono progettati in modo tale poiché il Galaxy A22 5G sia una versione più economica del precedente gadget.

Inoltre, secondo quanto si presume, questo terminale sarà disponibile in quattro colorazioni: grigio, bianco, verde chiaro e viola. Ma poiché questi sono solo concept ipotetivi, il designer ha incluso anche i colori giallo e nero.

Inoltre, come da rapporti precedenti, il Galaxy A22 5G presenterà una configurazione fotografica composta da quattro lenti sul retro e da un sensore primario da 48 Megapixel, un secondario da 8 Mpx ultra-wide e due lenti da 2 MP. Anteriormente invece, il dispositivo sarà dotato di uno snapper da 8 MP.

Sebbene nessuno dei rapporti indichi il tipo di display, il designer ha optato per una tacca a goccia proprio come sui nuovi smartphone Galaxy A 5G. Sfortunatamente, non ci sono informazioni sul processore presente all’interno di questo device, ma dovrebbe essere disponibile in due configurazioni di archiviazione.

Ultimo ma non meno importante, l’entry-level 5G di casa Samsung potrebbe essere lanciato a luglio, secondo il tipster Evan Blass (@evleaks).

