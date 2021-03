Il primo rapporto sul nuovo smartphone 5G low-cost di casa Samsung, il Galaxy A22, è apparso nel mese di dicembre dello scorso anno. Stando a quanto si legge, questo sarà il prodotto con le reti di nuova generazione più conveniente dell’intero listino dell’azienda. Leaks recenti hanno rivelato i numeri di modello, le varianti di archiviazione e le opzioni di colore del telefono. Ora, un nuovo report della pubblicazione sudcoreana The Elec ha rivelato alcune altre informazioni chiave sullo terminale in questione.

Samsung Galaxy A22: tante lenti a bordo

Secondo la pubblicazione, il Galaxy A22 non sarà venduto in tutti i mercati ma si rivolgerà esclusivamente ai Paesi emergenti come l’India. The Elec ha affermato che Samsung Electronics collaborerà con Samsung Electro-Mechanics per le fotocamere del nuovo dispositivo entry-level. Il portatile dovrebbe arrivare con una doppia selfiecam da 13 Mpx.

Il sistema posteriore composto da quattro camere del device sarà dotato di un sensore principale da 48 megapixel, un obiettivo secondario da 8 megapixel e di due snapper da 2 megapixel ciascuno. Il telefono infine, dovrebbe arrivare anche in una versione 4G. Il numero di modello della variante 4G è SM-A225F, mentre la versione 5G ha un numero di modello SM-A226B.

A differenza degli altri prodotti Samsung, il Galaxy A22 5G sarà un telefono ODM. Si prevede che arriverà in due varianti di RAM e archiviazione, ma i suoi dettagli non sono ancora noti. Sarà commercializzato in quattro colorazioni: grigio, bianco, verde chiaro e viola. È probabile che il dispositivo abbia un prezzo inferiore ai 229 euro.

Il suddetto prodotto si posizionerà più in basso del Galaxy A32 5G, l’attuale entry-level del listino di Samsung che presenta il chipset Dimensity 800U di MediaTek. Probabilmente, l’azienda sudcoreana potrebbe optare per il Dimensity 720, Dimensity 700 o lo Snapdragon 480 per il nuovo modello. Staremo a vedere.

