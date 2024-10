Samsung Galaxy A16: ora sappiamo anche quanto costa

Per gli amanti dello smartphone furbo, quello economico che però offre tutto per non far mancare l’essenziale, è arrivata una notizia incredibile. Una fuga di notizie non solo ha svelato i colori dei nuovi Samsung Galaxy A16, nelle versioni 4G e 5G, ma anche il loro prezzo sul mercato europeo. Insomma, una vera bomba che non lascia più aperta la possibilità di sorprese future.

La precedente fuga di notizie aveva portato alla luce le colorazioni disponibili per questo smartphone entry level. Si parla di Blue Balck, Gold e Light Green. Inoltre, il pannello posteriore sarà in vetro con finitura lucida per dare un tocco premium rispetto al suo predecessore che lo aveva in plastica. Ma quanto costerà il Galaxy A16? Le informazioni arrivano da un database interno di un rivenditore europeo:

Samsung Galaxy A16 4G 209,90€ di listino;

di listino; Samsung Galaxy A16 5G 239,90€ di listino.

Sappiamo che i due prezzi si riferiscono alla versione da 128GB di ROM, ma non ci è ancora dato sapere il quantitativo di RAM dei due modelli prezzati. Con molta probabilità, se questi sono i modelli base, Samsung potrebbe abbinare ai 128GB di ROM i 4GB di RAM. Tuttavia potrebbe anche sorprenderci partendo direttamente dal modello con 6GB di RAM e sfoggiare la versione premium con 8GB di RAM abbinata ai 256GB di ROM.

Samsung Galaxy A16: come vi sembra il prezzo?

Come vi sembra il prezzo di listino del Samsung Galaxy A16? Probabilmente oggi, sita la differenze minima, ha più senso optare per la versione 5G così da approfittare della diffusione di questa tecnologia in tutta Italia e quindi di una velocità di connessione molto più prestante. Inoltre, il nostro consiglio è quello di scegliere la versione da 6GB di RAM visto che, per gestire app e giochi in modo fluido, i 4GB di RAM stanno diventando un po’ pochi.

In conclusione, i prezzi del Samsung Galaxy A16 sembrano buoni. Occorre però tenere presente che potrebbero esserci varianti dovute al costo dell’IVA che, nei vari Paesi, influenza a volte non di poco il prezzo.