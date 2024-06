Samsung Galaxy A15: il LOW COST con display AMOLED ora a 149€

Vivi un’esperienza essenziale connessa a tutto il tuo mondo online con il Samsung Galaxy A15 128GB. Questo telefono low cost è dotato di un grandissimo display con tecnologia AMOLED da 6,5 pollici. Acquistalo in super offerta su MediaWorld. Oggi è tuo a soli 149€, invece di 199,90€.

Si tratta di una promozione che sta facendo impazzire molti. Infatti, sta letteralmente andando a ruba. Lo acquisti online prenotando un ritiro gratuito, solitamente disponibile entro 30 minuti dalla conferma presso il negozio più vicino a te. Inoltre, con PayPal, paghi in 3 rate a tasso zero.

Samsung Galaxy A15 128GB: oggi tuo quasi in regalo

Il Samsung Galaxy A15 128GB è quasi in regalo su MediaWorld. Mettilo subito in carrello. Si tratta di un’offerta pazzesca. Prima di tutto perché a questo prezzaccio ti stai prendendo un Samsung con il suo ecosistema pazzesco in grado di assicurarti un’esperienza utente davvero soddisfacente.

Inoltre, il display AMOLED è dotato di una frequenza di aggiornamento a 90Hz, per contenuti super fluidi, e di tecnologia per una bassa emissione di luce blu, così hai il massimo comfort visivo. Il design è moderno e minimal, perfetto da tenere in tasca o in borsa senza fatica.

La fotocamera principale da 50MP immortala i tuoi ricordi come fossero quadri da appendere. Con 128GB di ROM installi app e giochi oltre che archiviare tutto quello che vuoi. Approfitta adesso dell’offerta di MediaWorld. Acquista il Galaxy A15 a soli 149€, invece di 199,90€.