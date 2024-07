Samsung Galaxy A15 in offerta su Amazon a prezzo stracciato (-38%)

La scelta migliore sotto i 200€. Il Samsung Galaxy A15 è un ottimo telefono Android con una scheda tecnica interessante e un prezzo altamente competitivo. Oggi è ancora più conveniente del solito: per breve tempo, è disponibile su Amazon con un generoso sconto del 38%. Lo paghi solo 123,89€ anziché 199,99€.

La disponibilità è immediata, se lo ordini subito lo riceverai a casa entro sabato 27 luglio. Ovviamente per tutti i clienti Prime la spedizione rapida è inclusa nel prezzo.

Il Samsung Galaxy A15 è un dispositivo entry-level che offre una buona combinazione di caratteristiche tecniche e design moderno. Dotato di un display da 6,5 pollici HD+ Infinity-V, il Galaxy A15 garantisce una qualità visiva piacevole, ideale per la visione di video, la navigazione web e l’uso quotidiano delle applicazioni. La risoluzione HD+ assicura dettagli nitidi e colori vivaci, migliorando l’esperienza di utilizzo.

Il cuore del Samsung Galaxy A15 è il processore octa-core MediaTek Helio P35, che offre prestazioni solide per le attività quotidiane. Questo chipset, combinato con 4 GB di RAM, consente un’esperienza utente sufficientemente fluida e reattiva. La memoria interna è di 64 GB offre ed è espandibile tramite scheda microSD fino a 512 GB..

Tra le diverse caratteristiche interessanti di questo device, troviamo anche la sua batteria da 5.000 mAh, che garantisce un’ottima autonomia, permettendo di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata con un uso moderato. Discreto anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 13MP che non fa miracoli ma si comporta bene nella maggior parte degli scenari.

Non farti scappare questa offerta. Il Samsung Galaxy A15 è disponibile ancora per poco tempo a soli 123€: acquistalo subito per averlo con un forte sconto!