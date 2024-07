Samsung Galaxy A15 con memoria ESPANDIBILE e supporto 5G (-43%)

Se stai cercando un nuovo smartphone e vuoi avere tra le mani un prodotto che non ti faccia scendere a compromessi e che ti dia la possibilità di navigare anche in 5G, Samsung Galaxy A15 è il modello che fa al tuo caso. Bello, completo di tutto e con un prezzo super vantaggioso.

Scoprilo direttamente su Amazon dove hai la possibilità di risparmiare il 43% e di portarlo tra le tue mani ad appena 137,86€. L’offerta è più che ottima contando che puoi pagarlo anche con le rate mensili di Cofidis.

Delle spedizioni, invece, non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Samsung Galaxy A15, lo smartphone ideale per un utilizzo quotidiano

Completo di tutto con un’estetica accurata nei minimi dettagli. Samsung Galaxy A15 è un prodottino geniale che ti permette di avere tra le mani un dispositivo che sia al passo con i tempi e che non ti faccia mancare nulla.

In modo particolare ti mette a portata di vista un bel display Super AMOLED con risoluzione Full HD+ per non rinunciare ad applicazioni, Social ma anche streaming e gaming mobile. Conta che parti con una base di 128 GB per la memoria interna ma poi espanderli fino a 1TB grazie a una semplice scheda di memoria. Comodo, no?

Hai a disposizione una tripla fotocamera posteriore con obiettivo da 50 megapixel per scattare e registrare sia foto che video di altissima qualità così da creare nuovi ricordi ovunque tu vada.

Non scende a compromessi neanche la batteria che ti porta al giorno dopo e si ricarica in modo veloce per essere sempre sul pezzo. Come ti ho anticipato, infine, lo smartphone naviga anche in 5G.

Collegati su Amazon dove lo sconto del 43% fa crollare il prezzo di questo Samsung Galaxy a15, acquistalo con un click a soli 137,86€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con i servizi Prime.