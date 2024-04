Samsung Galaxy A15 5G in offerta a 158€ su Amazon: OTTIMO per chi vuole spendere poco

Il Samsung Galaxy A15 5G cala di prezzo e, grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, è ora disponibile al prezzo scontato di 158 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, diventa l’entry level giusto su cui puntare per massimizzare il rapporto qualità/prezzo e sfruttare la rete 5G. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A15 5G: a questo prezzo su Amazon è ottimo

Il Samsung Galaxy A15 5G è uno dei migliori smartphone per chi vuole spendere poco. Tra le specifiche troviamo un display Super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Dimensity 6100+ affiancato a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Da notare anche una batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato del sistema operativo Android 14 personalizzato con la One UI. Lo smartphone di Samsung è disponibile in diverse colorazioni.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A15 5G al prezzo scontato di 158 euro. Si tratta di uno sconto del 34% rispetto al prezzo di listino del dispositivo. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta in corso è possibile seguire il link qui di sotto.