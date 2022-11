Samsung Galaxy A14 5G con a bordo un processore mai visto prima

Di Samsung Galaxy A14 5G vi avevamo parlato ad inizio mese, dopo un’ulteriore fuga di notizie che coinvolse proprio il futuro smartphone a basso costo del produttore sudcoreano. Ci sono interessanti novità riguardo alla scheda tecnica del telefono.

Secondo le anticipazioni riportate da SamMobile, il già chiacchierato Samsung Galaxy A14 5G dovrebbe essere equipaggiato con un processore del tutto inedito che, comunque, ben rispecchierebbe la fascia di mercato nella quale il device verrà incluso.

Samsung Galaxy A14 5G: caratteristiche e disponibilità

Le ultime specifiche trapelate su GeekBench forniscono precisi indizi circa il comparto hardware che sarà possibile apprezzare su Samsung Galaxy A14 5G:

Come si può notare dall’elenco, in corrispondenza della voce “Motherboard” è rintracciabile la sigla “s5e8535”. Questa farebbe ben intendere la presenza del processore Exynos 1330, non ancora annunciato da Samsung e che, dati alla mano, potrebbe fare il suo esordio proprio a bordo di questo smartphone 5G. Osservando i risultati conseguiti nei benchmark, si evidenziano 770 punti in single-core e 2151 punti in multi-core: niente male considerando un prezzo di vendita contenuto.

Fra le altre ipotetiche caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A14 5G, non dovrebbe mancare un display Infinity-U LCD con diagonale pari a 6,8 pollici e risoluzione FullHD+. Fotocamera anteriore da 13 MP e tripla fotocamera posteriore con lente principale da ben 50 MP. Sensore per le impronte digitali collocato lateralmente, batteria da 5000 mAh, USB C e jack per le cuffie da 3,5 mm. Completa il quadro generale Android 13 con personalizzazione grafica della One UI 5.0.

Tenendo conto dei rumor, Samsung Galaxy A14 5G dovrebbe essere presentato tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Nel frattempo, qualora avessi urgente bisogno di un nuovo smartphone senza però spendere cifre esorbitanti, durante la settimana dell’Amazon Black Friday potrai acquistare il consigliatissimo Samsung Galaxy M13 ad un prezzo di appena 159 euro grazie ad uno sconto di 60 euro che, come avrai ben intuito, sarà valido solamente per pochissimi giorni.

