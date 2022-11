Samsung Galaxy A14 5G sarà un best buy tra gli smartphone economici

Samsung Galaxy A14 5G si prepara a ricevere l’impegnativa eredità di uno tra i più apprezzati smartphone di fascia bassa: Galaxy A13 5G. Sono numerose le anticipazioni trapelate online dal mese scorso.

Una tra le più significative conferme riguarda il comparto fotografico. Difatti, secondo le indiscrezioni di cui siamo venuti a conoscenza, i sensori posteriori di Samsung Galaxy A14 5G dovrebbero essere tre come per il modello di precedente generazione.

Samsung Galaxy A14 5G: cosa sappiamo al momento

A prendere voce in capitolo ci ha pensato il noto leaker @OnLeaks, tramite le pagine di Giznext. Vi mostriamo subito i render che hanno per protagonista proprio Samsung Galaxy A14 5G, così da avere una prima impressione relativa a quello che dovrebbe essere l’aspetto dello smartphone:

Come già anticipato, salta all’occhio la presenza di una tripla fotocamera sul retro di Samsung Galaxy A14 5G, oltre chiaramente al flash LED. Non è ben chiaro quale possa essere la lente messa da parte rispetto alla versione 4G del Galaxy A13 (che invece di fotocamere posteriori ne ha quattro). Verrebbe naturale interrogarsi circa la permanenza del sensore di profondità e della fotocamera macro: probabile che rimangano entrambi, aggiungendosi così alla lente principale da 50 MP esattamente come nel caso del Galaxy A13 5G.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche finora suggerite, a bordo di Samsung Galaxy A14 5G dovremmo trovare un display Infinity-U LCD con diagonale di 6,8 pollici e risoluzione FullHD+. Dimensioni pari a 167,7 x 78,7 x 9,3 mm. All’appello sembrano rispondere anche il sensore delle impronte digitali, collocato lungo il profilo laterale, l’ingresso USB-C e addirittura il jack da 3,5 mm per cuffie cablate (caratteristica ormai difficile da individuare anche a bordo dei top di gamma, ma occorre considerare il mercato di riferimento).

Per concludere, ed in attesa di ricevere ulteriori dettagli relativi a Galaxy A14 5G, ti informiamo che Samsung Galaxy A13 in versione LTE è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di appena 141 euro, grazie ad un vantaggioso sconto del 21%.

