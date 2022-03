Samsung Galaxy A13, M23 ed M33 UFFICIALI: prezzi e disponibilità

Samsung non si ferma e, dopo aver recentemente annunciato i nuovi modelli della gamma Galaxy A, sta gradualmente lanciando sul mercato altri tre smartphone di fascia media e bassa che sicuramente non passeranno inosservati.

Nello specifico, stiamo parlando di Samsung Galaxy A13, Galaxy M23 5G e Galaxy M33 5G, di cui ora andremo ad approfondire meglio alcune tra le principali specifiche costruttive.

Samsung Galaxy A13, M23 5G ed M33 5G: caratteristiche tecniche

Galaxy M23 5G ed M33 5G vantano la presenza di un display con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz, mentre il Samsung Galaxy A13 presenta uno schermo Infinity V da 6,6 pollici e una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz. La connettività 5G contraddistingue solo i primi due modelli.

Tutti hanno a bordo un modulo batteria da 5000 mAh: le unità della serie Galaxy M supportano la ricarica rapida a 25 W, mentre il Galaxy A13 si ferma a 15 W. Sul retro del Samsung Galaxy M23 abbiamo poi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP. Galaxy A13 e Galaxy M33 5G offrono invece una quadrupla fotocamera posteriore ma con medesima lente principale da 50 MP.

Veniamo ora alla “ciccia”:

Samsung Galaxy A13 è disponibile da oggi in Germania nei colori nero, bianco e azzurro; configurazione da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, prezzo di 189 euro .

è disponibile da oggi in Germania nei colori nero, bianco e azzurro; configurazione da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, prezzo di . Samsung Galaxy M23 , come il precedente, è già disponibile in Germania nei colori rame, azzurro e verde; configurazione da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, prezzo di 289 euro .

, come il precedente, è già disponibile in Germania nei colori rame, azzurro e verde; configurazione da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, prezzo di . Samsung Galaxy M33 arriverà il 4 agosto prossimo nei colori blu, verde e marrone; configurazione da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, prezzo di 349 euro.

Per adesso non abbiamo informazioni precise circa la disponibilità di questi tre nuovi smartphone Samsung in Italia, ma il loro arrivo da noi dovrebbe essere quasi certo.