Samsung Galaxy A13 in dirittura d'arrivo, purtroppo senza 5G

Nell'ultimo periodo, Samsung si è concentrata particolarmente su smartphone di fascia media e bassa. La settimana scorsa è stata presentata la nuova serie Galaxy A che comprende Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G.

Ora, un nuovo dispositivo entry level sarebbe ad un passo dalla presentazione ufficiale in India: stiamo parlando di Samsung Galaxy A13 che, successivamente, dovrebbe raggiungere anche altri mercati. Scopriamo qualcosa in più sul telefono.

Samsung Galaxy A13: cosa sappiamo al momento

Secondo gli ultimi rumor trapelati in rete, Samsung Galaxy A13 4G sarà disponibile in tre configurazioni: 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio, infine 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Anticipazioni giungono anche per quanto riguarda i possibili prezzi di vendita che, rispettivamente, ammontano a Rs 14.999 (circa $ 196), Rs 15.999 (circa $ 209) e Rs 17.499 (circa $ 229).

In merito alle caratteristiche tecniche, Samsung Galaxy A13 sarà dotato di uno schermo TFT da 6,6 pollici con notch a goccia. Lo display offrirà una risoluzione pari al FullHD+ (1080 x 2408 pixel) e vanterà la protezione Gorilla Glass 5. Lo smartphone sarà animato dall'ultimo sistema operativo di Google, vale a dire Android 12, che come di consueto subirà la personalizzazione della One UI 4.1 (come per gli altri modelli della gamma Galaxy A).

Il processore scelto sarà l'Exynos 850, abbinato alle configurazioni che poco fa abbiamo specificato. Gli utenti potranno comunque inserire una microSD per espandere la memoria del Samsung Galaxy A13, essendoci uno slot dedicato. Il modulo della batteria da 5.000 mAh, con pieno supporto per la ricarica rapida a 25 W, dovrebbe assicurare una lunga autonomia in virtù del comparto tecnico che certamente non causerà un dispendio di energia.

Il Galaxy A13 avrà una fotocamera selfie da 8 MP. Sul retro sarà implementata la quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultrawide da 5 MP, un sensore di profondità da 2 MP ed una fotocamera macro da 2 MP. Presenti anche il lettore di impronte digitali lungo il profilo laterale ed il sistema di sblocco facciale. Come detto, non ci sarà la connettività 5G. Samsung Galaxy A13 verrà commercializzato a livello globale nei colori blu, pesca, bianco e nero.