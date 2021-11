Samsung vuole una fotocamera da 50 MP anche sui budget phone

Samsung Galaxy A13 con fotocamera da 50 MP? Il colosso sudcoreano starebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di portare un sensore di questa portata su uno smartphone notoriamente economico, a cavallo tra la fascia bassa e quella media.

Fotocamera da 50 MP per Samsung Galaxy A13?

Le ultime analisi di mercato sottolineano come la serie Galaxy A di Samsung sia quella più apprezzata dagli utenti – sarà per questo che Samsung Galaxy A52s 5G è stato amato così tanto? -, pertanto non sorprende la possibilità che Samsung Galaxy A13 possa montare un sensore da 50 MP. Le prime informazioni pubblicate in rete non si sbilanciano sulla composizione del modulo fotografico principale di Samsung Galaxy A13, ma è probabile che l'azienda di Seul proporrà ancora una volta un'isola con tre sensori così costituita: sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 5/8 MP e sensore di profondità da 2 MP.

Il resto delle caratteristiche tecniche non è noto, purtroppo, ma non ci stupiremmo se lo smartphone di fascia economica venisse presentato con la One UI 3.1 basata su Android 11. La One UI 4.0 è ancora oggi in beta e indirizzato solo agli smartphone di fascia alta – proprio in queste ore è arrivata la beta 4 della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21 -, pertanto ripiegare su Android 11 ci sembra la soluzione più probabile.