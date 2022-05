Samsung Galaxy A13 5G: trapela il prezzo di vendita in Europa

Il modello 5G del Samsung Galaxy A13 è stato messo in vendita a dicembre 2021. La versione 4G, invece, è stata commercializzata a partire da marzo 2022. Fino a questo momento, l’azienda sudcoreana ha escluso l’Europa dalla vendita delle unità 5G. Come già precisato in nostri precedenti articoli, le strategie commerciali del colosso sudcoreano sarebbero cambiate. Samsung Galaxy A13 5G arriverà anche da noi e, in queste ore, sono apparsi online i potenziali prezzi di vendita dello smartphone.

Samsung Galaxy A13 5G: quanto costerà in Europa

Secondo un report di MySmartPrice, la versione base del Samsung Galaxy A13 5G con 3 GB di RAM e 32 GB di storage avrà ad un prezzo di 179 euro. Il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio d’archiviazione potrebbe avere un prezzo di 209 euro. Infine, l’unità con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno dovrebbe essere venduta a 239 euro. In tutti i casi, la memoria prevede l’espansione tramite microSD: a questo proposito, ti consigliamo l’acquisto della microSD Sandisk Ultra da 128 GB ad un prezzo di appena 18,90 euro, grazie ad un eccezionale sconto del 37% su Amazon.

Samsung Galaxy A13 5G è dotato di un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+ ed una frequenza d’aggiornamento pari a 90 Hz. Presente una fotocamera da 50 MP, una lente macro da 2 MP, un sensore di profondità da 2 MP ed una fotocamera frontale da 5 MP. Il device esegue il sistema operativo Android 11. A bordo dello smartphone 5G di Samsung troviamo anche il chipset MediaTek Dimensity 700, il lettore per le impronte digitali, una porta USB di tipo C ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 15 W.

