Samsung Galaxy A13 5G anche in Europa? L'indizio inequivocabile

La versione 5G del Samsung Galaxy A13 è stata messa in vendita nel mese di dicembre. Il modello 4G, invece, è arrivato sugli scaffali a marzo 2022. Tuttavia, almeno in fase iniziale, il colosso sudcoreano sembrava non intenzionato a distribuire lo smartphone 5G in Europa.

Ora, in virtù delle ultime indiscrezioni trapelate online, sembra che ci sia stato un cambiamento relativo alle strategie commerciali della società e, tra non molto, il Samsung Galaxy A13 5G potrebbe arrivare anche da noi.

Samsung Galaxy A13 5G è sempre più vicino al mercato europeo

I colleghi di GalaxyClub hanno individuato una pagina di supporto online sul portale greco di Samsung, che suggerisce il lancio europeo, dove il Galaxy A13 5G è registrato con la sigla “SM-A136B”:

Lo smartphone 5G economico di Samsung è dotato di un display LCD con diagonale di 6,5 ​​pollici, frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz e risoluzione di 1600 x 720 pixel. Parliamo di un pannello Infinity-V. L’A13 5G è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 700, al cui supporto agiscono 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno che può essere espanso mediante l’utilizzo di una microSD (a tal proposito, consigliamo l’acquisto della microSD Sandisk Ultra da 128 GB ad un prezzo di poco superiore a 17 euro, grazie all’imperdibile sconto del 43% su Amazon).

Tornando a parlare del telefono, sul retro abbiamo un modulo a tripla fotocamera con annesso flash LED. Nello specifico, distinguiamo un sensore principale da 50 MP, una fotocamera macro da 2 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera selfie ha invece una risoluzione pari a 5 MP. Samsung ha dotato il Galaxy A13 5G di una batteria da 5.000 mAh con capacità di ricarica rapida a 15 W. Lo smartphone è inoltre dotato di un lettore per le impronte digitali montato lateralmente e di un jack per le cuffie da 3,5 mm. Continuate a seguirci per restare aggiornati sul possibile arrivo di Samsung Galaxy A13 5G in Europa.