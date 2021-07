Samsung Galaxy A12s potrebbe essere la variante con SoC Exynos 850 dell'attuale Galaxy A12. Recentemente, il telefono con numero di modello SM-A127F / SM-A127M è stato individuato presso il sito di certificazione Bluetooth SIG e presso il sito di supporto Samsung Filippine.

Samsung Galaxy A12s: specifiche tecniche

Una recente indiscrezione ha affermato che debutterà come una nuova variante del Galaxy A12. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è alimentato dal chip MediaTek Helio P35, ma la sua nuova iterazione dovrebbe presentare il SoC Exynos 850. A dirlo sono le ultime indiscrezioni rivelate dal Google Play Console e dall'elenco dei dispositivi supportati dell'OEM americano.

Il numero di modello del Galaxy A12 esistente è SM-A125F. Nell'elenco dei dispositivi supportati da BigG, il telefono SM-A127F/M è indicato come “a12s” nella colonna del dispositivo. Poiché l'azienda sudcoreana sta già vendendo un telefono con il moniker Galaxy A12, è probabile che il futuro gadget possa chiamarsi Galaxy A12s.

L'elenco del Google Play Console ha appena rivelato che è dotato di un display che supporta la risoluzione HD e di un chipset Exynos 850. Il Soc è accoppiato con 3 GB di RAM e funziona su sistema operativo Android 11. L'elenco menziona il fatto che dispone di uno scanner di impronte digitali. Probabilmente, potrebbe essere integrato con il pulsante di accensione del dispositivo.

Gli altri dettagli del terminale non sono ancora stati resi noti. Poiché la pagina di supporto del dispositivo è attiva ed è apparsa sul Play Console, è probabile che il telefono diventi ufficiale alla fine di questo mese o all'inizio di agosto.

Specifiche del Galaxy A12

Il Galaxy A12 ha un pannello PLS IPS da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD+. Il chip Helio P35 alimenta il telefono ed è disponibile in differenti colorazioni e con 3 GB di RAM + 32 GB di spazio di archiviazione, 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione.

L'A12 ha una fotocamera frontale da 8 megapixel. Il suo modulo fotografico ha una main camera da 48 megapixel, un obiettivo ultrawide da 5 megapixel, una macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Il telefono sarà disponibile in più colorazioni: nero, bianco e blu.

