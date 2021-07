Una nuova variante del Samsung Galaxy A12 con Exynos 850 sarà presto lanciata in tutto il mondo. Questo è quanto rivelato da una pubblicazione emersa online.

Samsung Galaxy A12: lancio in sordina per la nuova iterazione

L'OEM sudcoreano ha svelato il Galaxy A12 alla fine del mese di novembre 2020. Lo smartphone ha iniziato ad arrivare sugli scaffali nella maggior parte dei Paesi all'inizio del 2021. Ora, mesi dopo, si dice che la società rilascerà una nuova variante di questo dispositivo.

Secondo un rapporto di DealNTech, Samsung potrebbe presto rilasciare una nuova variante del Galaxy A12 con numero di modello SM-A127F. Una pagina di supporto per questo telefono è già attiva su uno dei siti Web ufficiali dell'azienda. Questo dispositivo è stato anche certificato dall'ente Bluetooth SIG.

Secondo la fonte della pubblicazione, il nuovo budget phone sarà alimentato da un SoC Exynos 850 invece che dal chipset MediaTek Helio P35, che si trova all'interno del modello originale. In effetti, questa sarà l'unica differenza tra la vecchia e la nuova variante.

Quindi, il prossimo Galaxy A12 (SM-A127F) dovrebbe essere dotato di uno schermo LCD HD+ da 6,5 ​​pollici con notch a goccia, 48MP (wide) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro) + 2MP (profondità) quad. -configurazione della fotocamera, fotocamera selfie da 8 MP, batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 15 W.

Dovrebbe anche essere dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm, uno slot per schede MicroSD, una porta USB di tipo C e un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Sfortunatamente, non si sa se debutterà con la One UI Core 2.x basata su Android 10 o sull'ultima versione One UI Core 3.x (Android 11), che è stato recentemente reso disponibile tramite l'aggiornamento del sistema OTA per il modello originale.

L'OEM sudcoreano deve ancora annunciare ufficialmente la data di lancio di questo nuovo device. Poiché differisce solo in termini di chip, molto probabilmente otterrà un rilascio in sordina.

Samsung

Smartphone