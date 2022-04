Samsung Galaxy M53 5G in Europa ad un prezzo più basso del previsto

Samsung Galaxy M53 5G, il nuovo smartphone midrange del colosso sudcoreano, è stato presentato ufficialmente all’inizio del mese di aprile e, dopo una lunga attesa, sta iniziando ad affacciarsi sul mercato europeo.

Contrariamente alle informazioni che sono trapelate durante le scorse settimane, pare che il prezzo di vendita di questo telefono Samsung sia più basso di quanto inizialmente ipotizzato sulle varie testate online.

Samsung Galaxy M53 5G: prezzo e caratteristiche

I rumor prospettavano un prezzo al pubblico pari a 469 euro. Invece, dando uno sguardo ad Amazon Germania, ci accorgiamo di come il telefono possa invece essere acquistato con appena 419 euro:

Una somma decisamente più contenuta e, oltretutto, minore rispetto a quella del Samsung Galaxy A53 5G che però, nel caso ti interessi, è offerto in questi giorni al prezzo promozionale di 324,99 euro con il 31% di sconto su Amazon.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del Galaxy M53 5G, lo smartphone Samsung vanta la presenza di un display Super AMOLED Plus con diagonale di 6,7 ​​pollici, FullHD+ e con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Abbiamo inoltre il processore MediaTek Dimensity 900, assistito da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage d’archiviazione (espandibile tramite microSD).

Venendo ora al comparto fotografico, sul retro abbiamo il sensore principale da ben 108 MP in compagnia di una fotocamera ultrawide da 8 MP, un sensore macro da 2 MP ed uno di profondità da 2 MP. Anteriormente troviamo una fotocamera selfie da 32 MP. Sul Samsung Galaxy M53 5G non manca poi una batteria da 5000 mAh che dovrebbe garantire una lunga durata in fase di utilizzo.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, anche in Italia dovrebbe essere confermata la stessa cifra vista su Amazon Germania. Ad ora si tratta di semplici supposizioni, per cui aspettiamo che Samsung Galaxy M53 5G arrivi da noi prima di confermare o meno questa anticipazione: lo “scontro interno” con il Galaxy A53 5G sarà molto interessante da seguire.