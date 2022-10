Samsung Galaxy A04e UFFICIALE: nuovo smartphone super economico

Il colosso sudcoreano ha da poco presentato un nuovo smartphone entry-level, vale a dire Samsung Galaxy A04e che promette buone performance generali ad un prezzo di vendita molto contenuto.

In verità, non assistiamo a particolari cambiamenti rispetto ai dispositivi di fascia bassa che Samsung ci ha fatto conoscere nel recente passato ma vale comunque la pena dare un’occhiata più approfondita al telefono.

Samsung Galaxy A04e: caratteristiche tecniche, prezzo e disponibilità

L’ultimo smartphone Samsung base di gamma si caratterizza per la presenza di un display LCD Infinity-V da 6,5 pollici e risoluzione pari all’HD+. Mancano informazioni precise circa il processore installato a bordo ma sappiamo comunque che si tratta di un chip octa-core. A supporto di quest’ultimo agiscono 3 o 4 GB di memoria RAM e 32, 64 o 128 GB di storage interno, che è possibile espandere con microSD fino ad 1TB (in merito a ciò, ti consigliamo l’ottima microSD SanDisk Ultra da 1TB che, per breve tempo, potrai acquistare su Amazon con circa 194 euro grazie ad un vantaggioso sconto del 24%).

Sul retro di Samsung Galaxy aA04e fa la sua comparsa una doppia fotocamera con sensore principale da 13 MP ed apertura f/2,2, in compagnia del sensore di profondità con risoluzione di 2 MP ed apertura f/2,4. Nella zona frontale troviamo invece la fotocamera grazie a cui sarà possibile scattare selfie da 5 MP con apertura f/2,2. Connettività completa di 4G LTE, Wi-Fi n a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. Considerando l’equipaggiamento tecnico, il modulo della batteria con capacità di 5000 mAh scelto da Samsung dovrebbe garantire una lunga durata in fase di utilizzo.

Terminiamo chiamando in causa il sistema operativo: gli utenti potranno fare affidamento su Android 12 personalizzato One UI Core 4.1. Samsung Galaxy A04e sarà distribuito nelle colorazioni rosa, azzurra e nera, al momento però non sono stati comunicati né il prezzo di vendita né i mercati nei quali lo smartphone potrà essere acquistato. Non è escluso che Samsung possa coinvolgere anche l’Italia, pur mancando qualunque tipo di certezza da questo punto di vista.

Ovviamente, non mancheremo di tenervi aggiornati nel momento stesso in cui dovessimo avere ulteriori aggiornamenti in tal senso ed anche in riferimento a tutti gli altri telefoni di prossimo arrivo, fra cui Samsung Galaxy M54 5G che, a differenza dell’A04e, sarà destinato alla fascia media e porterà con sé tutta la velocità della connessione 5G per navigare su internet ed anche una super batteria da 6000 mAh (sempre che le anticipazioni vengano poi confermate da Samsung).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.