Samsung Galaxy A03 su FCC: il lancio è alle porte

Le specifiche chiave del Samsung Galaxy A03 sono emerse sul web prima della presentazione ufficiale: lo smartphone è apparso sul sito di FCC (Federal Communications Commission) e Geekbench, suggerendo il suo imminente lancio.

Galaxy A03: ci siamo

Stando a FCC, il Galaxy A03 verrà fornito con una robusta batteria da 5.000 mAh, mentre l'elenco su Geekbench suggerisce che includerà un processore Unisoc. Inoltre, il terminale del colosso sudcoreano potrebbe essere dotato di 2 GB di RAM ed è probabile che il prezzo sarà molto conveniente.

La certificazione FCC, purtroppo, non menziona il 5G e questo significa che l'A03 non sarà uno smartphone dotato della quinta generazione di connettività; l'elenco FCC suggerisce che il device avrà il numero di modello SM-A032M, mentre Geekbench lo contrassegna con il numero SM-A032F: in altre parole, Samsung potrebbe lanciare più varianti del Galaxy A03.

Secondo l'elenco di Geekbench, l'A03 verrà fornito con un chipset Unisoc SC9836A, che potrebbe funzionare con Android 11 con One UI 3.1 (Core) in cima. Nel frattempo che emergano ulteriori dettagli, ricordiamo che all'inizio di settembre l'azienda ha lanciato il Samsung Galaxy A03s, un telefono dall'ampio display da 6,5 ​​pollici, un modulo con tripla fotocamera e una enorme batteria da 5.000 mAh. Il terminale è disponibile al prezzo di circa 140 euro.