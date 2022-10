Samsung Galaxy A03s: mamma e papà, questo è il VOSTRO smartphone

Se sei alla ricerca di uno Smartphone perfetto per un utilizzo quotidiano, Samsung Galaxy a03s ti ruberà il cuore. Semplice ma con tutto quello di cui bisogno, grazie al ribasso in corso su Amazon e anche un gioiellino in sconto.

Con tutto quello di cui potresti aver bisogno, questo modello è perfetto anche per mamma e papà quindi se vuoi per loro uno smartphone semplicissimo da utilizzare che però non ha niente in meno di molti altri modelli, non lo puoi perdere. Apri la pagina e fallo tuo con soli €139, i pentimenti lasciali a casa.

Samsung Galaxy a03s: uno smartphone semplice quanto fenomenale

Separa lo Smartphone non è il tuo interesse primario e poi un modello che ti posso soddisfare per un utilizzo quotidiano ma che allo stesso tempo abbiamo un ottimo rapporto qualità prezzo, Samsung Galaxy a03s è quello a cui devi puntare. Disponibile in colorazione nera non ti fa mancare proprio niente tra le mani.

Conta che ti mette a disposizione un bel display ampio, colorato e con una risoluzione avanzata. Grazie a questa caratteristica puoi goderti applicazioni e persino del buon e sano streaming senza intoppi. A disposizione hai di base 32 GB di memoria ma se hai bisogno di qualcosa in più, grazie allo slot per la memoria espandibile hai tutto sotto controllo.

Ovviamente il comparto fotografico non scende a compromessi visto che sul retro hai una tripla fotocamera e sul davanti hai un perfetto obiettivo per scattare dei selfie da paura così, se ti senti in voga di stupire qualcuno puoi farlo senza alcun problema.

Neanche la batteria ti lascia dei dubbi visto che con 5000 mAh puoi stare tutta la giornata fuori casa senza doverti preoccupare di portare con te un Power Bank o un cavo di emergenza.

Come vedi, quindi, questo Samsung Galaxy a03s ha un prezzo riduttivo ma ha tutto al posto giusto per non deluderti. Approfitta immediatamente dello sconto in corso su Amazon e portala a casa con soli €139, non potrai pentirtene. Ti rammento che con le spedizioni Amazon Prime, queste sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

