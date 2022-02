Samsung Galaxy A03: c'è un nuovo smartphone economico in città

Mesi dopo il debutto in Vietnam, Samsung ha finalmente lanciato l'economico Galaxy A03 in India. Una precedente fuga di notizie lasciava presagire specifiche e prezzo del nuovo smartphone low cost, quindi non c'è nulla che realmente non sapessimo fin dal giorno del suo esordio.

Al momento non abbiamo notizie sicure circa il possibile arrivo di questo telefono anche in Europa. Tuttavia, è interessante analizzare il dispositivo per capire verso quale direzione l'azienda sudcoreana si stia muovendo per quanto riguarda la fascia medio-bassa del mercato mobile.

Samsung Galaxy A03: caratteristiche tecniche

Il Galaxy A03 offre aggiornamenti significativi rispetto al suo predecessore, vale a dire Samsung Galaxy A02s, almeno per quanto concerne l'ambito fotografico. A bordo troviamo un sensore principale da 48 MP a cui va poi ad aggiungersi il sensore di profondità da 2 MP ed un altro non meglio specificato. Nella parte anteriore non ci sono sostanziali cambiamenti, in virtù della medesima fotocamera selfie con risoluzione di 5 MP.

Samsung ha finalmente rivelato il modello esatto del processore implementato sullo smartphone, fugando ogni dubbio emerso dai rumor delle ultime settimane: si tratta del chip Unisoc Tiger T606 a 12 nm. Non un fulmine di guerra, considerando il lancio avvenuto nel 2019: due core CPU ARM Cortex-A75 con clock a 1,6 GHz e sei core Cortex-A55 alla stessa frequenza, più che accettabile comunque in tale fascia di prezzo. Da annoverare anche la GPU ARM Mali G57 MP1.

Altre specifiche del Galaxy A03 includono un display Infinity-V con risoluzione pari all'HD+ e diagonale da 6,5 ​​pollici: decisamente ampio, con qualità accettabile. Presenti a bordo anche 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, oltre ad una batteria da 5.000 mAh. C'è una versione (ancora più) entry-level del Samsung Galaxy A03, con 3/32 GB di RAM/storage, che costerà circa $140 al cambio, mentre il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna toccherà quota $​​160.