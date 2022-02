Samsung svela i nuovi Galaxy Book 2 Pro e Galaxy Book 2 Pro 360

Il Mobile World Congress (MWC) 2022 è ora ufficiale. Samsung è uno dei primi marbrandhi ad annunciare nuovi prodotti all'evento. Il gigante tecnologico sudcoreano ha presentato il Galaxy Book2 Pro e il Galaxy Book2 Pro 360.

Specifiche tecniche Samsung Galaxy Book2 Pro, Galaxy Book2 Pro 360

Il modello Pro ha un display da 13,3 pollici, mentre il Pro 360 ha uno schermo da 15,6 pollici. Entrambi i telefoni offrono un rapporto di aspetto 16:9.

Entrambi sono dotati di display AMOLED che offrono una risoluzione Full HD con 400 nit di luminosità durante la normale visualizzazione. La luminosità può raggiungere fino a 500 nits durante la visualizzazione di contenuti HDR.

Il modello da 13,3 pollici pesa 1,04 kg, mentre la variante da 15,6 pollici pesa 1,41 kg.

Entrambi i modelli funzionano con il sistema operativo Windows 11 e supportano la S Pen, che manca del supporto per la connettività Bluetooth. Con una latenza ridotta, la stilo può essere utilizzata per disegnare e scrivere.

L'app Samsung Notes promette miglioramenti in dipartimenti come il riconoscimento della grafia e il supporto dei collegamenti ipertestuali. L'app può sincronizzarsi istantaneamente con le rispettive app in esecuzione sugli altri terminali Galaxy.

Le configurazioni

Il Galaxy Book2 Pro e Book2 Pro 360 sono alimentati dai processori Intel Core i7 e Core i5 di 12a generazione, godono di RAM fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di storage SSD NVMe.

Il Book2 Pro ha una batteria da 63 Wh, mentre il Book2 Pro 360 racchiude una batteria da 68 Wh. Entrambi supportano la ricarica rapida da 65 W tramite USB-C.

Sono dotati di altoparlanti dual stereo 4 alimentati Dolby Atmos. Questi dispositivi sono dotati di funzionalità di connettività come Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e 5G (solo su Pro).

Sul fronte della connettività, offrono una Thunderbolt 4, una porta USB-C (due su 360), 2 porte USB 3.2 di tipo A, una porta HDMI, uno slot per schede microSD, un jack audio da 3,5 mm.

Prezzi e disponibilità

Il Book2 Pro ha un prezzo di 1.049 dollari e sarà disponibile in due colori: Silver e Graphite.

D'altra parte, il Book2 Pro 360 costa 1.249 dollari ed è disponibile nei colori Borgogna, Grafite e Argento. Entrambi saranno in vendita dal 1 aprile negli Stati Uniti. Attendiamo ulteriori dettagli per la messa in vendita in Europa.