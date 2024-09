Samsung Festival: tante offerte sullo Shop ufficiale, anche con finanziamento a tasso zero

Il Samsung Shop si conferma la scelta giusta per tutti gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo prodotto Samsung, dagli smartphone e tablet Galaxy ai notebook passando per elettrodomestici, monitor e molto altro ancora. Da questa settimana, infatti, prende il via la nuova promo Samsung Festival, con tanti prodotti in offerta fino al prossimo 22 di settembre.

La promozione consente anche l’accesso rapido (direttamente online) al finanziamento a tasso zero fino a 40 mesi, uno dei punti di forza del Samsung Shop che propone anche l’acquisto in 12 mesi con PagoDIL e l’acquisto in 3 rate con Klarna e PayPal, oltre che agli sconti extra per chi acquista più prodotti (15% di sconto con 2 prodotti acquistati e 20% di sconto con 3 prodotti acquistati, cumulabile con altre offerte).

Per un quadro completo sulle offerte del Samsung Shop basta visitare la pagina ufficiale della promo. Successivamente, è possibile accedere alle varie categorie, in modo da poter valutare nel dettaglio i prodotti disponibili e completare l’acquisto di quelli desiderati. La consegna è sempre gratuita.

Samsung Shop: tablet o notebook gratis fino al 5 settembre

Fino al prossimo 5 settembre, inoltre, è possibile accedere ad alcune promo aggiuntive sul Samsung Shop. Ecco alcuni esempi:

Sull’acquisto di questi prodotti c’è sempre la possibilità di sfruttare il finanziamento, in modo da dilazionare la spesa. Per tutti i dettagli sulle promo (con le modalità da seguire per ottenere il dispositivo proposto gratis) e per completare l’acquisto del dispositivo desiderato basta seguire il link qui di sotto.