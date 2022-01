Samsung Exynos 2200: il processore di S22 è in ritardo

Secondo quanto riferito, Samsung ha posticipato ancora una volta il debutto del nuovo processore proprietario Exynos 2200 che sarà presente sui Galaxy S22.

Perché il Samsung Exynos 2200 è in ritardo?

Il mese scorso, abbiamo segnalato la possibilità che il prossimo chipset di punta di Samsung, l'Exynos 2200, verrà probabilmente rivelato a gennaio e, più precisamente, l'11 gennaio. Tuttavia, ora, il noto leaker IceUnivese afferma che la società ha posticipato il debutto a una data “da destinarsi”.

L'Exynos 2200 è il chip che dovrebbe alimentare alcuni dei Galaxy S22 per mercati specifici (questa è una pratica che Samsung ha avuto per un po' di tempo), quindi il chipset dovrebbe essere rivelato tecnicamente nelle prossime settimane man mano che ci avviciniamo sempre più al Galaxy Unpacked.

L'evento è ora previsto per l'8 febbraio (secondo le indiscrezioni, nessuna data ufficiale è stata ancora confermata), quindi il chip Exynos 2200 dovrebbe essere nell'aria.

Il mese scorso, l'OEM sudcoreano ha dichiarato in un Tweet che il chipset di prossima generazione sarebbe stato presentato oggi, martedì 11 gennaio. Tuttavia, sorpresa-sorpresa, oggi il tweet è ora scomparso, quindi sembra che il gigante tecnologico con sede in Corea del Sud rinvierà davvero il annuncio.

In precedenza, i risultati trapelati da Geekbench hanno mostrato il fatto che l'Exynos 2200 si palesa dietro lo Snapdragon 8 Gen 1 in termini di prestazioni, quindi questo potrebbe essere un motivo per cui potrebbe essere posticipato (forse Samsung sta cercando di appianare le cose?).

Un'altra possibilità per il ritardo potrebbe essere dovuta alla carenza di chip in corso che sta colpendo l'intero settore della tecnologia mobile già da alcuni mesi. Il motivo esatto di questo ritardo, tuttavia, potrebbe non essere mai conosciuto.

Secondo i risultati di Geekbench, l'Exynos 2200 ha prestazioni leggermente inferiori rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1. Come è diventata prassi negli ultimi anni, prevediamo che la serie Galaxy S22 con Snapdragon sarà disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud, mentre i flagship alimentati da Exynos di solito giungono da noi in Europa e in altri mercati.