Samsung: ecco come intendere battere Apple

Samsung intende adottare la posizione della tigre per battere Apple in casa nel corso dell'anno corrente. Scopriamo quale sarà la nuova strategia del colosso sudcoreano per primeggiare nel mercato della telefonia mobile.

La strategia della Tigre di Samsung per il 2022

Secondo quanto riferito, 40 dirigenti della compagnia si sono riuniti a Las Vegas per un incontro in vista del CES 2022, per parlare del futuro dell'azienda e della sua posizione di leader del mercato negli Stati Uniti. Questi sono stati i principali argomenti di conversazione. Roh Tae-moon ha rivelato un piano di battaglia per il 2022, con l'obiettivo di dominare il mercato statunitense, riducendo così il divario tra Apple ed ottenere un anno record.

La nuova strategia (tramite The Korea Herald) segue cinque punti che (approssimativamente) formano l'acronimo “TIGER”, che può coincidere o meno con il fatto che il calendario cinese vede il 2022 come l'Anno della Tigre dell'Acqua.

I massimi dirigenti di Samsung, tra cui Han Jong-hee, Roh Tae-moon e Park Hark-kyu, hanno partecipato all'incontro a Las Vegas. Quest'ultimo è il COO della nuova divisione Samsung SET che si è sviluppata dopo la fusione delle divisioni Consumer Electronics e Mobile & IT il mese scorso.

Secondo quanto riferito, il piano di battaglia “Tigre” di Samsung è stato mostrato in un video avente il suono del felino in sottofondo e la canzone cult che abbiamo sentito in Rocky (Eye of Tiger). Questo servirebbe – secondo gli esperti – a rappresentare quanto sia seria l'azienda riguardo a questa strategia. Il piano di battaglia include i seguenti obiettivi principali:

Diventare il vero marchio n.1 in tutte le categorie di prodotti;

Migliorare la quota di mercato dei telefoni premium aventi un prezzo di lancio di $ 600;

Ridurre il divario con Apple;

Espandersi orizzontalmente con nuovi prodotti, inclusi gli auricolari wireless;

Suprare un anno da record e le aspettative previste.

La tigre è un magnifico felino selvatico e, per coincidenza, la specie è stata il punto focale di un recente breve documentario di Samsung e Discovery. È interessante notare che è stato girato nelle giungle dell'India utilizzando solo il Galaxy S21 Ultra, ed è uscito sorprendentemente bene, dimostrando l'abilità fotografica mobile dell'ammiraglia dello scorso anno.

Per quanto riguarda la posizione di mercato di Samsung negli Stati Uniti, i nuovi pieghevoli sembrano aver attirato nuove persone a bordo del marchio. Nel terzo trimestre, Apple ha aumentato la propria quota di mercato del 3%, ma Samsung ha ulteriormente ridotto il divario con un miglioramento del 5% anno su anno.

La mela aveva una quota di mercato del 42% negli Stati Uniti nel terzo trimestre, mentre Samsung ne possedeva il 35%.