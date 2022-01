Per Samsung il 2021 è stato l'anno dei PIEGHEVOLI

Samsung ha quadruplicato le spedizioni di telefoni pieghevoli nel 2021. Si può dire che l'anno appena trascorso è stato all'insegna dei foldable.

Samsung: le spedizioni dei foldable hanno superato le aspettative

Il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3 hanno attirato più clienti rispetto al Note 20 e al Galaxy S21. Samsung ha confermato questo piccolo fatto divertente oggi, ma c'è altro da condividere sulla storia di successo degli ultimi dispositivi pieghevoli.

L'azienda afferma di aver spedito quattro volte più telefoni pieghevoli rispetto al 2020, superando le aspettative degli analisti. Gli osservatori del settore hanno stimato un tasso di crescita triplo per le spedizioni pieghevoli del marchio, tuttavia, sembrano aver sottovalutato l'interesse dei consumatori per questa tecnologia emergente e l'impatto che avranno i telefoni pieghevoli di nuova generazione. Secondo le stime precedenti, lo Z Flip 3 da solo ha rappresentato circa il 60% di tutte le spedizioni di foldable nel terzo trimestre del 2021.

Samsung ha prodotto i primi telefoni pieghevoli Galaxy in quantità relativamente piccole a causa dei limiti di produzione e perché la tecnologia era troppo nuova e non proprio a buon mercato. Tuttavia, oggi abbiamo superato quel punto e sia lo Z Flip 3 che lo Z Fold 3 sono stati ben accolti dal mercato consumer in generale.

Non solo questi nuovi telefoni pieghevoli sono stati prodotti in spediti in quantità molto maggiori, ma vantano caratteristiche allettanti come la resistenza all'acqua e sono i primi e unici dispositivi pieghevoli ad ottenerla. Non di meno, il Galaxy Z Fold 3 è il primo dispositivo pieghevole a supportare la S Pen. Il Galaxy Z Flip 3 è ora più personalizzabile che mai, grazie al lancio della Bespoke Edition, che offre ben 49 combinazioni di colori.

Molti nuovi clienti Samsung si stanno unendo per la prima volta all'ecosistema dell'azienda, grazie ai due terminali in questione. E con questa occasione diamo il benvenuto a tutti e speriamo che vi divertiate .