Stando a quanto si evince in rete, Samsung e Xiaomi guidano il mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2021 in alcune regioni del mondo.

Samsung e Xiaomi: una crescita esponenziale

Il mercato degli smartphone nella regione EMEA ha registrato una crescita record nel primo trimestre di quest'anno. Le spedizioni hanno superato le 93 milioni di unità, con Samsung e Xiaomi in testa al mercato della telefonia mobile.

Per chi non lo sapesse, la regione EMEA include Europa, Medio Oriente e Africa. Secondo un rapporto di IDC, il mercato degli smartphone ha registrato una crescita del 20,9 percento su base annua nel primo trimestre del 2021. Durante questo periodo, la regione ha generato 31,676 miliardi di dollari USA nelle vendite di smartphone, le quali hanno segnato una crescita considerevole del 29% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Nella sola Europa, si è visto un aumento di quasi il 33% anno su anno.

Il colosso tecnologico sudcoreano ha guidato il mercato degli smartphone EMEA seguito da Xiaomi al secondo posto. Samsung ha rappresentato il 32,8 percento della quota di mercato durante il primo trimestre, il quale ha segnato una crescita del 34,7 percento anno su anno con spedizioni che hanno raggiunto le 30,6 milioni di unità.

D'altra parte, il produttore cinese di smartphone deteneva una quota di mercato del 15,4%, con spedizioni che raggiungevano le 14,4 milioni di unità. In particolare, Xiaomi ha anche visto un balzo in classifica, arrivando secondo nel 2021, dal quarto posto di un anno prima battendo sia Transsion che Apple.

Inoltre, la crescita in EMEA arriva nonostante la regione stia affrontando nuovi blocchi per i nuovi contagi da Coronavirus in alcuni territori.

In questo, Samsung ha registrato una forte performance nel primo trimestre, rappresentando quasi i due quinti di tutte le spedizioni di smartphone europee in questo periodo. Questo ha segnato anche la sua più grande quota di mercato trimestrale negli ultimi sei anni.

