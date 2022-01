Samsung e Qualcomm: velocità di download in 5G da RECORD

Quando la connettività 5G è stata introdotta per la prima volta con il Galaxy S10 nel febbraio 2019, era ovvio che la tecnologia era ancora molto acerba e non pronta per un ampio utilizzo. Qualcuno però doveva fare il primo passo, e quel qualcuno è stato proprio Samsung, un'azienda che non ha paura di essere la prima a introdurre nuovi concetti e innovazioni.

Samsung ha fatto il primo passo nel mondo del 5G

Negli ultimi tre anni, le reti di quinta generazione sono state spinte sempre più a livello mainstream, sia come tipo di tecnologia che come servizio. Le aziende hanno cercato di convincere gli utenti che questo è il futuro della connettività mobile menzionandolo spesso durante keynote, presentazioni e, naturalmente, nelle pubblicità ufficiali.

Un nuovo record di velocità 5G stabilito

Bene, Samsung e Qualcomm sono appena riusciti a raggiungere l'ennesimo record di velocità di download in 5G, raggiungendo il picco di 8,08 Gbps. Dato che le ultime velocità più alte raggiunte sono state 5,23 Gbps, sempre ottenute dal colosso sudcoreano, a marzo 2021, questo può essere considerato un significativo aumento dei risultati.

L'enorme merito è stato ottenuto con lo Snapdragon X65 5G Modem-RF System, un dispositivo di test che Qualcomm ha fornito a Samsung per i test interni. Questi sono stati effettuati presso il laboratorio Plano in Texas, grazie alla sua radio RAN e Core completamente virtualizzata, con le onde mmWave 5G Compact Macro e Massive MIMO (multiple-input multiple-output).

Se esaminiamo la storia di questi dati, diventa subito chiaro che questo record di velocità di download è tutt'altro che finito. Nel 2018 i risultati migliori sono stati di appena 1,7 Gbps, nel 2019 di 2,65 Gps e nel 2020 di 4,3 Gps. Insomma, è un valore destinato ad essere nuovamente superato in futuro.

Samsung e Qualcomm sono stati in grado di arrivare a 8,08 Gbps utilizzando la tecnologia New Radio Dual Connectivity (NR-DC) per combinare gli spettri mmWave e 5G a banda media. Di conseguenza, ciò ha portato a 800 MHz di frequenze mmWave e 100 MHz di frequenze a banda media.

Detto questo, per quanto riguarda il 5G, il fatto è che molti ancora non possono utilizzarlo. I provider stanno facendo a gara per aumentare la loro copertura in tutto il mondo, ma probabilmente ci vorranno almeno altri due o tre anni prima che questa tecnologia diventi realtà. La buona notizia è che durante questo periodo, aziende come Samsung e Qualcomm continueranno a sviluppare la connettività del futuro, perfezionandola ancora di più.