Il presidente di Qualcomm China, Meng Pu, ha tenuto nelle scorse ore un evento in diretta in cui ha parlato a lungo della tecnologia 5G, in particolar modo per il mercato cinese.

Nessun Paese può eguagliare la Cina sul 5G, per il momento

Secondo Meng Pu, la Cina è il primo Paese a rilasciare licenze 5G. Dopo due anni di sviluppo, il territorio asiatico ha ottenuto ottimi risultati nello sviluppo delle reti di quinta generazione. I tre principali provider hanno costruito circa 1 milione di stazioni base 5G. Inoltre, il numero di connessioni è di quasi 400 milioni.

Il dirigente dell'azienda ritiene che questo sia un risultato davvero notevole; sembra che serviranno molti anni prima che i Paesi rivali possano raggiungere numeri simili.

Non di meno, il funzionrio di Qualcomm ha spiegato che, indipendentemente dal numero di stazioni base o dal numero di utenti, la Cina è sicuramente il Paese numero uno al mondo.

Meng Pu è attualmente il presidente di Qualcomm China ed è pienamente responsabile delle attività e delle operazioni della società sul suolo asiatico. È anche responsabile delle strategie di Qualcomm e del rafforzamento della sua cooperazione con China Mobile nei settori della catena industriale e dei semiconduttori.

Quando si tratta di adozione del 5G, la Cina è chiaramente avanti rispetto al resto del mondo. Una singola città in questa nazione ha più stazioni base 5G di tutta l'Europa. Per quanto sorprendente possa essere tutto ciò, bisogna ammetter che è tutto vero.

Soltanto pochi giorni fa, c'è stata la Conferenza mondiale sulle reti next-gen. Il ministro cinese dell'Industria e dell'Information Technology, Xiao Yaqing, ha annunciato che ad oggi la Cina dispone di 993.000 stazioni base 5G.

Chi è Meng Pu?

Per quanto concerne il direttore di Qualcomm China, Meng Pu ha 30 anni di vasta esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica nelle comunicazioni a microonde e ottiche presso l'Università di Pechino. Ha anche un master in ingegneria elettronica nei sistemi di comunicazione presso il New York Institute of Technology.

In precedenza ha lavorato in Qualcomm per 8 anni come presidente di Qualcomm China, precisamente dal 2003 al 2010. Fino a poco tempo fa, Pu è stato presidente di 21Vianet, responsabile della pianificazione strategica, del marchio e del marketing. Prima di entrare in 21Vianet, ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President e President di Motorola Mobility in Greater China.

Elettronica