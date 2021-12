Samsung e MediaTek: cosa bolle in pentole fra le due aziende?

Samsung non è la prima azienda che viene in mente quando pensiamo a MediaTek, visto che entrambi competono nel redditizio segmento dei processori per smartphone. Tuttavia, il famoso leaker Ice Universe ha notato che potrebbe esserci qualcosa in cantiere tra i due giganti dell'hardware, oltre allo smartphone Samsung alimentato dal SoC Dimensity 9000.

Samsung e MediaTek realizzeranno un sensore da 200 Mega

Jesuk Lee di Samsung ISOCELL si è congratulato con MediaTek per il lancio del suo chipset Dimensity 9000 di punta. Questo ci dice che i due brand potrebbero lavorare in simultanea per ottimizzare un sensore fotografico da 200 Megapixel. È stato confermato anche che almeno uno smartphone con Dimensity 9000 utilizzerà il suddetto sensore.

Di solito, Xiaomi inserisce i vari ISOCELL di fascia alta di Samsung nei suoi device midrange e premium. Questa volta, il produttore di telefoni cinese ha cambiato le cose e ha optato per un nuovo sensore da 50 MP invece della prossima soluzione dell'OEM sudcoreano. Attualmente, non si sa quale possa essere il primo OEM a presentare il suddetto l'hardware, ma possiamo ragionevolmente presumere che sia di origine cinese.

La collaborazione apparentemente fuori luogo tra Samsung e MediaTek potrebbe avere un senso per il chaebol sudcoreano a lungo termine. Tanto per cominciare, entrambi potrebbero utilizzare l'esperienza dell'altro per eclissare l'arcirivale Qualcomm, che è costantemente rimasto davanti al gruppo, almeno dal punto di vista Android.

Inoltre, Samsung Foundries vorrebbe avere il chipmaker taiwanese come cliente, dato che è uno dei più grandi fornitori di processi per smartphone al mondo. Ciò, tuttavia, potrebbe essere un po' scoraggiante, data la stretta collaborazione tra MediaTek e il suo connazionale TSMC.