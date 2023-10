Samsung: è in arrivo un NUOVISSIMO smartphone di fascia media

Samsung è attualmente impegnata nella realizzazione di un nuovo smartphone che prenderà il nome di Galaxy M44 5G. Questo dispositivo è stato recentemente scoperto sul sito web coreano NRRA ed ora è stato nuovamente avvistato online.

Il telefono è stato registrato anche presso il portale di certificazione Bluetooth SIG, che ha ufficialmente confermato il numero di modello SM-M446K ed il nome ufficiale di tale unità. Scopriamo dunque ulteriori dettagli su Samsung Galaxy M44 5G.

Samsung Galaxy M44 5G: cosa sappiamo al momento

Nell’elenco relativo al Samsung Galaxy M44 5G, pubblicato proprio quest’oggi, è possibile notare la presenza del supporto per il Bluetooth 5.2, tuttavia mancano rilevanti informazioni aggiuntive per quanto concerne il comparto hardware. Ciò non toglie che questa ulteriore certificazione sia sintomatica di un imminente lancio sul mercato del telefono.

Sulla base delle anticipazioni trapelate finora, non si esclude l’implementazione di un processore di fascia alta. Ad essere menzionato è soprattutto lo Snapdragon 888: parliamo di un chip Qualcomm sì datato ma comunque sviluppato per alimentare alcuni fra i top di gamma di maggior successo dell’azienda, fra cui i Samsung Galaxy S21 in alcune regioni selezionate.

In relazione alle altre caratteristiche tecniche di Galaxy M44 5G, vengono tirati in ballo anche 6 GB di memoria RAM ed il sistema operativo Android 13 personalizzato con One UI 5.1. In attesa di altre novità, qualora fossi alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, potrebbe interessarti sapere che l’ottimo Samsung Galaxy A54 5G è ora disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di 349 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.