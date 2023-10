Samsung Galaxy S24 come iPhone 15 Pro: la novità che tutti desiderano

Oggi apprendiamo un interessantissimo rumor relativo alla prossima line-up di punta di Samsung; di fatto, la gamma Galaxy S24 del 2024 dovrebbe presentare un frame in titanio, proprio come quello di iPhone 15 Pro.

Oramai manca sempre meno al debutto delle ammiraglie next-gen dell’OEM sudcoreano e i dettagli inerenti la prossima serie premium Galaxy S24 stanno spuntando in rete. Molti rapporti suggeriscono che Samsung stia prendendo spunto da Apple per il design degli smartphone flagship del nuovo anno: frame in titanio squadrato con una leggera stondatura sui bordi, ma non solo.

Samsung Galaxy S24: frame squadrato e in titanio

A fornire i dettagli ci ha pensato l’insider Revengus su X (Twitter); ha riferito infatti che il gigante della tecnologia sudcoreano sta pensando di adottare il titanio per la struttura dei device della serie Galaxy S24, proprio come ha fatto Apple con la gamma Pro di iPhone 15. Non sappiamo se questa feature sarà un’esclusiva del solo prodotto “Ultra” o se approderà su tutta la gamma.

Giusto per ricordarvelo, vi segnaliamo che la mela ha scelto di sposare il titanio aerospaziale per il suo smartwatch più esclusivo (Apple Watch Ultra) e adesso, anche per la serie più costosa e performante di iPhone della linea 2023.

L’azienda sudcoreana però, potrebbe procurarsi il telaio in titanio per il modello base direttamente dalla sua fabbrica locale, mentre potrebbe cercare fornitori esterni per il Galaxy S24+ e S24 Ultra. Quali sono i vantaggi di questo materiale? Sembrerebbe più resistente, almeno sulla carta, ma sicuramente riduce il peso dei dispositivi visto che l’acciaio o l’alluminio sono più pesanti.

Come ribadito nella nostra supposizione, anche l’insider Ice Universe dichiara che il titanio sarà un’esclusiva dell’iterazione Ultra, ma al momento c’è ancora tanta confusione. Ad ogni modo il debutto è previsto per inizio 2024: restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime uscite tech.

