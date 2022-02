Samsung e i lavoratori in Corea: c'è aria di sciopero

Samsung Electronics potrebbe affrontare il suo primo sciopero del lavoro in 50 anni poiché i colloqui salariali con i sindacati sono andati in frantumi. Dopo mesi di negoziati, i rappresentanti del sindacato hanno presentato istanza di arbitrato alla Commissione nazionale per le relazioni lavorative della Corea, che è un'agenzia governativa facente parte del ministero del Lavoro.

Samsung: i lavoratori stanno per entrare in sciopero?

La mossa dà a Samsung 10 giorni per raggiungere un accordo: il mancato rispetto comporterà uno sciopero e una pausa in diverse attività dell'azienda, come quelle relative alla produzione di semiconduttori ed elettronica di consumo

L'azienda coreana si trova così in una situazione difficile, già duramente colpita dalla carenza di semiconduttori che ha portato a scarse scorte e ritardi nelle spedizioni. Prendi ad esempio la sua serie di punta Galaxy S22, le cui consegne sono state anticipate di un paio di settimane.

“Sebbene (il sindacato) abbia superato i 15 round di colloqui (con Samsung), la direzione ha ritardato unilateralmente i progressi nei negoziati in modo ingannevole“, ha affermato in una nota la National Samsung Electronics Labour Union.

La NSELU conta attualmente 4.500 membri e le trattative tra essa e la compagnia coreana sono iniziate ad ottobre. Sono stati i primi a suggerire all'azienda un aumento salariale, un risarcimento per il periodo a casa dovuto alle restrizioni contro il CoVid-19 e opzioni di congedo speciale. Tuttavia, queste proposte sono cadute nel dimenticatoio.

Samsung, in una bozza di accordo di marzo, aveva suggerito un aumento dei salari fino al 7,5%, incluso un aumento della retribuzione di base del 4,5%, ma ha escluso le richieste dei sindacati.

“Siamo venuti a depositare un arbitrato con l'NLRC sulla base della nostra osservazione che i nostri colloqui non procederanno più. La nostra direzione futura dipenderà dalla volontà di Samsung di negoziare“, ha aggiunto NSELU.

Quale impatto potrebbe avere uno sciopero di questa portata nell'economia del colosso sudcoreano?