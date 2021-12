Samsung Display non produrrà più schermi LCD dal 2022

Samsung sta convertendo due linee di LCD per produrre OLED, con l'obiettivo di fermare la produzione di pannelli dotati della “vecchia” tecnologia a partire dal prossimo anno.

Samsung Display aveva pianificato di ritirarsi completamente dal mercato dei pannelli LCD l'anno scorso, ma la società ha spostato la data di ritiro a causa di un aumento improvviso delle richieste di schermi con la suddetta tecnologia.

In seguito, la società ha fissato a marzo 2021 la chiusura dell'attività, ma anche questo non si è concretizzato, forse a causa delle richieste. L'azienda sta ora cercando di interrompere completamente la realizzazione di pannelli LCD nel 2022 e ha iniziato a realizzare il piano.

Un rapporto dalla Corea del Sud indica che il gigante della tecnologia ha già passato più linee di produzione agli OLED e attualmente è ancora in funzione solo una linea di produzione di schermi LCD. Il rapporto indica che la società ha interrotto la sua linea di produzione L7-1 nel 2016, e l'ha convertita in una produttrice di OLED di sesta generazione che è stata poi ribattezzata in “Linea di produzione A4-1”.

Il rapporto indica inoltre che l'azienda sudcoreana gestisce solo la linea di produzione di pannelli LCD L8-2 situata ad Asan, in Corea del Sud. Tuttavia, questa fabbrica produce schermi LCD per TV e prodotti IT non dovrebbe funzionare ancora per molto tempo. La compagnia asiatica ha fissato una tempistica di uscita totale dal settore per il 2022.

Ricordiamo che Samsung Display gestisce una fabbrica di LCD a Suzhou, ma tale impianto è stata venduta alla China Star Optoelectronics di TCL nell'agosto dello scorso anno.