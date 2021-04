Un rapporto di Economic Times afferma che Samsung Display ha iniziato a produrre pannelli di visualizzazione per smartphone in India. L’azienda, che è una divisione speciale dell’OEM sudcoreano, produce già oltre il 70% dei pannelli per TV, cellulari, tablet, ecc. in diversi Paesi dell’Asia come la Cina, il Vietnam e la Corea del Sud.

Samsung Display investe nel mercato indiano

Citando persone che hanno familiarità con la questione, il rapporto afferma che il gigante della tecnologia ha iniziato a produrre schermi per smartphone in una struttura a Noida, UP, da pochissime settimane. Si dice che questa mossa abbia offerto lavoro a 500 persone del luogo , indirettamente, ad altre 1300 persone.

La news arriva mesi dopo che l’India ha offerto incentivi finanziari a Samsung per la creazione di una fabbrica di display a Noida, Uttar Pradesh. Il governo indiano ha adottato molte misure per garantire che il Paese rimanga un hub manifatturiero del mondo.

Il paese dell’Asia meridionale ha recentemente approvato un incentivo di 1,02 miliardi di dollari per promuovere la produzione locale e i rapporti dicono che il governo del posto stia valutando partnership con chipmaker mondiali.

Ad ogni modo, Samsung Display ha investito circa 4.825 Crores INR (circa $ 653 milioni) per il trasferimento di unità di produzione di display mobili e IT dalla Cina all’India.

Samsung riceverà circa 250 crore INR dal governo UP statale come approvvigionamento finanziario per questo progetto per 5 anni e circa 460 crore INR dal programma del Centro per la promozione della produzione di componenti elettronici e semiconduttori.

Parlando di produzione, si dice che Samsung utilizzerà i display prodotti dalla sua divisione in India per i suoi gadget futuri. Questa mossa è un passo in avanti per incrementare la produzione locale, l’iniziativa “Make in India” e beneficiare così anche del programma PLI.

Si dice che la società sia l’unica dei 15 produttori di telefoni approvati ad aver raggiunto gli obiettivi per lo schema PLI 2020-2021. Apparentemente, l’obiettivo era realizzare telefoni cellulari con un valore di fattura di INR 15.000 (circa $ 200).

