Tutti gli utenti che in passato avevano sincronizzato la galleria del proprio smartphone Samsung con la repository online di Samsung Cloud (con account premium), hanno tempo soltanto fino al prossimo 31 marzo per mettere automaticamente al riparo i propri scatti. L’avviso sta arrivando in queste ore agli utenti Samsung Cloud affinché abbiano piena consapevolezza di quanto sta per accadere e godano di tutto il tempo necessario per fare le proprie scelte. La strategia Samsung è infatti chiara da tempo: i file gravitano ora sui server Microsoft OneDrive, ed è su questo riferimento che Samsung veicola pertanto le nuove soluzioni di backup personale.

Samsung Cloud, fine del supporto: tutti su OneDrive

Recita la mail inviata:

Gentili clienti Samsung Cloud, A partire dal 2021-06-30, la sincronizzazione della Galleria e la memoria Drive per Archivio non sarà più supportata da Samsung Cloud e i vostri dati saranno cancellati, come ulteriormente spiegato qui di seguito. Inoltre, se avete sottoscritto un piano di memoria premium, questo sarà automaticamente cancellato a partire dal 2021-04-01 e potrà essere emesso un rimborso a vostro favore. Queste funzionalità ora saranno supportate da Microsoft OneDrive (Questo potrebbe non essere supportato in alcuni Paesi o modelli di dispositivo). Per ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti, vi offriamo un modo per migrare comodamente i vostri dati esistenti di Sincronizzazione Galleria e/o Drive su OneDrive fino al 2021-03-31 e continuare con la vostra esperienza di servizio, o in alternativa, per scaricare i vostri dati sul vostro dispositivo mobile e/o PC

Samsung Cloud continuerà ad operare per quanto concernente funzioni quali il ripristino dati (Contatti, Calendario, Note), mentre tutto quel che è Galleria graviterà altrove.

Le date

Queste, dunque, le date a cui prestare attenzione:

dal 5 ottobre 2020 non è più possibile sottoscrivere le funzioni premium di Samsung Cloud ed in alternativa è possibile sincronizzare la galleria con OneDrive o scaricare i file in locale

non è più possibile sottoscrivere le funzioni premium di Samsung Cloud ed in alternativa è possibile sincronizzare la galleria con OneDrive o scaricare i file in locale dal 1 aprile 2021 la sincronizzazione di Galleria e Drive è interrotta; termina il supporto per la migrazione diretta su OneDrive; è automaticamente annullato l’abbonamento premium a Samsung Cloud

la sincronizzazione di Galleria e Drive è interrotta; termina il supporto per la migrazione diretta su OneDrive; è automaticamente annullato l’abbonamento premium a Samsung Cloud dal 30 giugno 2021 termina il supporto per il download dei dati, i quali non saranno pertanto più recuperabili

Come fare

Fino al 31 marzo 2021 è possibile sincronizzare la galleria con OneDrive: qui tutte le istruzioni.

Fino al 30 giugno 2021 è possibile scaricare tutto il materiale archiviato su cloud: qui tutte le istruzioni.

Samsung

App