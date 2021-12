Se ricevi da Samsung un buono di 600 euro ti devi preoccupare

Chi di noi non vorrebbe un giorno ricevere un buono sconto del valore di 600 euro? Immagino tutti, peccato però che diversi utenti che hanno trovato una mail contenente questa sorpresa, che sembrava arrivare da Samsung, si è rivelata l'ennesima truffa phishing. Una pratica ormai consueta, mezzo attraverso il quale cybercriminali esperti cercano di mettere mano ai risparmi della vittima clonando anche la sua carta di credito. Come nostra consuetudine, scopriamo tutti i dettagli di questo attacco informatico e il testo originale della mail così da fornirvi un'ottima aiuto per non cadere nella trappola.

Samsung e il buono sconto da 600 euro: l'ennesima truffa phishing

Ancora una volta migliaia di utenti si sono trovati in pericolo a causa dell'ennesima truffa phishing realizzata con l'obiettivo di rubare i dati personali e il denaro della vittima. Chissà quanti altri nei giorni a venire si troveranno di fronte a questa pericolosa email che annuncia una vincita incredibile: un buono sconto da 600 euro. Il mittente sembra essere Samsung e il premio appare, stranamente, allettante. Ecco il messaggio originale della mail:

Cambia forma al futuro. Dal 26 dicembre al 3 gennaio 2022 ottieni subito uno sconto di 600 euro su tutti i prodotti.

Hai ricevuto un voucher da 600 euro.

Utilizza il codice: E6X88T

Utilizzalo entro il 03/01/2022 su Samsung Shop Online.

Ovviamente il link indicato nella mail rimanda a una pagina che per grafica e contenuti sembra proprio essere stata realizzata da Samsung “in persona”. Qui si trova un format che dovrebbero permettere al destinatario di riscattare il buono sconto. Al contrario però, dietro ci sono cybercriminali esperti che, grazie ai dati inseriti nel format, riescono ad appropriarsi dei dati bancari, come la carta di credito, la sua data di scadenza e il suo codice Cvv. Questo permetterà loro di effettuare acquisti prima che il povero malcapitato se ne accorga.

Come non cadere nella trappola del phishing

In questi casi il primo campanello d'allarme utile a farvi capire che non è Samsung ad avervi inviato questo voucher è l'importo. Infatti, 600 euro sono davvero troppi come sconto per l'acquisto su uno shop online. Inoltre, è necessario sempre verificare l'indirizzo dal quale è stata inviata la mail.

Infine, regola basilare che vale per tutte le truffe online, mai e poi mai cliccare su link di dubbia provenienza. Questo è importantissimo, soprattutto se sono contenuti in email, SMS o messaggi WhatsApp e sembrano essere stati inviati da aziende accreditate, come in questo caso Samsung.